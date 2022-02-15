Пентагон: США положительно оценили заявления России о скором завершении части учений

Пресс-секретарь Пентагон Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты положительно оценили о том, что Россия вскоре завершит часть своих военных учений, которые вызывают такой ажиотаж на Западе и вызвали слухи о якобы готовящемся «вторжении» на Украину. Об этом на брифинге в понедельник, 14 февраля, заявил журналистам руководитель пресс-службы Пентагона, контр-адмирал в отставке Джон Кирби.

«Я рад, что они говорят об учениях. Это долгожданные изменения, когда они ясно говорят о том, что они делают на этих учениях», - сказал официальный представитель Минобороны США.

По словам Кирби, в Вашингтоне по-прежнему считают, что Москва «недостаточно прозрачно» проинформировала американцев о том, для чего были «сосредоточены» российские войска вдоль украинской границы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 февраля президент России Владимир Путин принял в Кремле министра обороны страны Сергея Шойгу. В самом начале российский лидер напомнил, что наши военные учения сейчас идут повсеместно: «в различных акваториях океана, на Дальнем Востоке, на юге, на севере, в Центральном военной округе и с нашими друзьями в Белоруссии». Шойгу подтвердил, что войска подтягивают боевую подготовку «практически во всех военных округах». Особое внимание уделяют «действиям противника на море и под водой». В частности, глава Минобороны рассказал президенту, как нашим военным пришлось три часа выдворять чужую подлодку с территории России.