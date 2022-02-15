Посольство США в Киеве призвало американцев срочно покинуть Украину

Ранее США заявили о сокращении численности сотрудников посольства на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское посольство на Украине призвало граждан США, которые до сих пор остаются на территории Незалежной, срочно покинуть страну.

«Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему непредсказуема из-за возросшей угрозы российских военных действий. Обстановка может быстро ухудшиться. Граждане США, находящиеся на Украине, должны немедленно покинуть страну, используя коммерческий или частный транспорт», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.

Американцам рекомендуют ехать в Польшу, где посольство США открыло для соотечественников специальный центр приема рядом с пунктом пропуска через польско-украинскую границу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что госдепартамент велел работающим на Украине американским дипломатическим сотрудникам начать вывозить свои семьи из Незалежной, а находящихся в этой стране граждан США призвал покинуть ее коммерческими рейсами, пока есть такая возможность.

Спецкор «КП» Александр Коц объяснил, что стоит за вывозом семей дипломатов США, Британии и Австралии из Киева.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают.

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