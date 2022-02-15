Российский корабль "Прогресс" со спутниками, оборудованием и едой выведен на орбиту

Пуск прошел в штатном режиме Фото: Кадр видео

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" успешно стартовала с космодрома Байконур во вторник, 15 февраля. Трансляция запуска велась на сайте Роскосмоса.

"Союз-2.1а" - это ракета-носитель среднего класса. В 2022 году это первый пуск подобной ракеты с Байконура.

Старт ракеты-носителя прошел в штатном режиме. Космический аппарат выведен на заданную орбиту. Он должен состыковаться с Международной космической станцией (МКС) в 10:08 по московскому времени.

На борту корабля порядка 1,6 тонны груза, в том числе шесть наноспутников "ЮЗГУ-55", которые запустят в открытый космос в рамках научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф", а также одежда, еда и вода, медикаменты, оборудование и топливо.

Как ранее писал сайт kp.ru, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обнародовало план перехода от эксплуатации Международной космической станции к использованию станций на низкой околоземной орбите. Согласно этому плану, уже в январе 2031 года МКС могут свести с орбиты и затопить.