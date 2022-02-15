Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум» начались в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве стартовали клинические исследования назальной вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной компанией «Генериум», рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

В исследовании примут участие 660 человек в возрасте от 18 до 60 лет. 400 из которых – в медучреждениях Москвы, остальные в клиниках Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Смоленска и Ярославля. Участников исследования разделят на две группы, каждому из них сделают внутримышечную инъекцию и впрыснут назальный препарат на первый и 21 дни исследования, сообщается на сайте мэра Москвы.

Уточняется, что у добровольцев одной группы будет вакцина в виде спрея, а внутримышечно введут плацебо. Во второй группе наоборот, вместо назального препарата впрыснут плацебо, в качестве инъекции поставят вакцину «Спутник V». Участники испытаний будут находиться под наблюдением врачей 365 дней.

Как писал сайт kp.ru, клинические исследования назальной вакцины от коронавируса «Спутник V» продлятся как минимум до конца 2022 года.