В Тюмени открылся второй госпиталь «Мать и дитя»

Площадь двухэтажного здания нового госпиталя, которое строители Министерства обороны России возвели за три месяца, – 4 тысячи 750 кв. метров. Стационар рассчитан на 80 коек, 12 из них – реанимационные. Все палаты оборудованы системой подачи кислорода. В торжественной церемонии открытия современной клиники приняли участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер.

Госпиталь начнет работу в качестве стационара для лечения пациентов с COVID-19. После улучшения эпидобстановки медучреждение будет функционировать в обычном режиме, оказывая высококвалифицированную помощь по таким направлениям, как хирургия, онкология, урология, акушерство.

У государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения – огромный потенциал, отметил Владимир Якушев, осмотрев новое лечебное учреждение. Открытие в Тюмени еще одного госпиталя группы компаний «Мать и дитя» – пример того, что этот механизм работает эффективно.

«При реализации подобных инициатив государство берет на себя подготовку площадки под строительство и административное сопровождение проекта, частично субсидирует приобретение оборудования. Остальное достаточно эффективно делает бизнес. Главное – это предоставление высококачественных медицинских услуг. При этом государство должно следить за тем, чтобы не было завышенных тарифов», – сказал полпред главы государства.

Инвестиции ГК «Мать и дитя» в создание госпиталя – около 1 млрд рублей собственных средств компании. В новом медучреждении будет создано 130 рабочих мест.

Новый тюменский госпиталь уже заслужил высокие оценки экспертов федерального уровня. Депутат Государственной Думы РФ академик РАН Александр Румянцев считает, что эта клиника может стать базой для подготовки высококвалифицированных кадров и внедрения передовых медицинских технологий. «Тюмень сегодня показывает всей стране пример того, как должна развиваться медицина», – уверен директор российского НИИ пульмонологии академик РАН Александр Чучалин.

«Появление в Тюмени еще одного современного госпиталя сегодня очень актуально с точки зрения качественного лечения пациентов с COVID-19. Когда пандемия отступит, это многофункциональное медучреждение будет востребовано, особенно с учетом роста населения областной столицы и региона», – резюмировал Александр Моор.