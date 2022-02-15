На Украине назвали цену панике из-за угрозы обострения ситуации

Глава партии "Слуга народа" в Раде Украины Давид Арахамия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия выдвинул обвинения в адрес западных СМИ в распространении фейков. Также он заявил, что украинская экономика несет большие убытки вследствие паники из-за обострения ситуации вокруг страны – около 2-3 млрд долларов ежемесячно.

"Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это нам следует изучить, поскольку это элементы гибридной войны", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не усматривает предпосылок "крупного вторжения" России в ближайшее время.

По его словам, спустя две-три недели паника на Украине исчезнет, и после этого нужно будет проанализировать то, что известные мировые медиа начали распространение недостоверных данных.

Как ранее писал kp.ru, депутат Верховной рады Украины Илья Кива выступил с предложением называть гипотетическое "вторжение" России на украинскую территорию не оккупацией, а освобождением. Так он прокомментировал предупреждение президента США Джо Байдена по поводу "неизбежного нападения".