Российские военные начинают возвращаться в гарнизоны после учений Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Российские военнослужащие начинают возвращаться в пункты постоянной дислокации после совместных учений с Белоруссией. Как рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, подразделения Южного и Западного военного округов уже приступили к погрузке транспорта, они отправятся в гарнизоны во вторник, 15 февраля.

«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Белоруссии будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений «Союзная решимость» на полигоне Обуз-Лесневский», – сказал Конашенков, чье заявление опубликовано на сайте российского Минобороны.

По его словам, 19 февраля на полигоне Обуз-Лесневский военные проведут боевые стрельбы. Кроме того, бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями вооруженных сил Белоруссии при поддержке авиации отработает ведение оборонительного боя и маневры на другие направления.

Как писал сайт kp.ru, российско-белорусские военные учения «Союзная решимость» проходят с 10 по 20 февраля 2022. В их рамках военные отрабатывают отражение агрессии против Союзного государства в ходе совместной оборонительной операции.