В ВОЗ положительно оценили процесс регистрации «Спутника V» Фото: REUTERS

Процесс регистрации Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» продвигается хорошо, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Мы сейчас не будем озвучивать какой-то прогноз, но можем сказать, что пока все идет хорошо», – сказала она на брифинге.

По словам Вуйнович, процесс идет согласно дорожной карте. Инспекции представителей ВОЗ в России пройдут после рассмотрения обновленного плана участков по производству вакцины, представленного российской стороной.

Как писал сайт kp.ru, ранее в ВОЗ заявили о возможности признания организацией вакцины «Спутник V» в 2022 году.

Напомним, директор научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял о своей уверенности в регистрации вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения. По словам вирусолога, у нее нет серьезных побочных эффектов типа миокардита, воспаления сердечной мышцы, которые были выявлены при использовании вакцин на «некоторых других платформах».