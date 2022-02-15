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Политика15 февраля 2022 10:07

В Кремле призвали не исключать силовой операции Украины в Донбассе

Дмитрий Песков указал на скопление сил ВСУ на линии разграничения
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не исключать силовой операции Украины в Донбассе.

- Кремль считает, что напряженность в Европе провоцируется не только и не столько российскими войсками на российской территории. Она провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Он добавил, что напряженность также провоцируют американские СМИ и официальные лица своими заявлениями о скором военном конфликте.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) разработал план вторжения на территории Донецкой и Луганской народных республик. Кроме этого, Басурин добавил, что Украина перебрасывает к Донбассу дополнительные части и воинские соединения и начинает подготовку и отправку диверсионных групп, которые должны работать в пределах города.