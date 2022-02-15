Песков заявил, что Россия и дальше будет проводить учения на своей территории

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, так как это право государства.

"Это наше право проводить учения там, у себя на территории, где мы посчитаем целесообразным, и оно не подлежит обсуждению ни с кем", - подчеркнул Песков.

По его словам, отвод военных после учений - это обычная практика, и никакой новизны в этом процессе нет. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о возможной деэскалации ситуации на Украине в связи с завершением военных учений.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские военнослужащие начинают возвращаться в пункты постоянной дислокации после совместных учений с Белоруссией. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что подразделения Южного и Западного военного округов уже приступили к погрузке транспорта.