Песков рассказал, как Путин шутит о публикациях о дате "вторжения" России на Украину

Владимир Путин Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что российский лидер Владимир Путин с юмором относится к публикациям о якобы планируемом "вторжении" России на Украину, в которых называют даже дату.

"Иногда даже шутит - просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война", - уточнил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что к подобной информации западных журналистов "трудно относиться с пониманием".

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова окрестила 15 февраля 2022 года "днем провала западной пропаганды войны". Это связано со статьей агентства Bloomberg, в которой говорится, что "нападение России на Украину" назначено именно на эту дату.