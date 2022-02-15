Захарова назвала 15 февраля 2022 года днем провала западной пропаганды войны

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова окрестила 15 февраля 2022 года "днем провала западной пропаганды войны".

"15 февраля 2022 войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны, - написала Мария Захарова в своем телеграм-канале. - Посрамлены и уничтожены без единого выстрела".

Как ранее писал сайт kp.ru, агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что "нападение России на Украину" назначено на 15 февраля 2022 года. Соответствующие данные изданию на условиях анонимности предоставили некие "чиновники", причем не раскрывалась даже их принадлежность к той или иной стране.

Напомним, Мария Захарова высмеяла это сообщение. Она назвала агентство "средством массовой дезинформации" и предложила его представителям извиниться за фейк, пока они не "превратились в тыкву".