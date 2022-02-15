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Политика15 февраля 2022 8:54

Захарова назвала 15 февраля 2022 года днем провала западной пропаганды войны

Представитель МИД РФ заявила, что пропагандисты "посрамлены и уничтожены без единого выстрела"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова окрестила 15 февраля 2022 года "днем провала западной пропаганды войны".

"15 февраля 2022 войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны, - написала Мария Захарова в своем телеграм-канале. - Посрамлены и уничтожены без единого выстрела".

Как ранее писал сайт kp.ru, агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что "нападение России на Украину" назначено на 15 февраля 2022 года. Соответствующие данные изданию на условиях анонимности предоставили некие "чиновники", причем не раскрывалась даже их принадлежность к той или иной стране.

Напомним, Мария Захарова высмеяла это сообщение. Она назвала агентство "средством массовой дезинформации" и предложила его представителям извиниться за фейк, пока они не "превратились в тыкву".