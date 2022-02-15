Умер Геннадий Митрофанов, актер из фильмов «Борис Годунов» и «Сволочи»

Геннадий Митрофанов Фото: кадр из фильма «Борис Годунов»

На 82-м году жизни умер российский актер Геннадий Митрофанов. Об этом сообщил официальный сайт Всероссийского общества глухих.

Отмечается, что артист скончался после продолжительной болезни.

Геннадий Митрофанов родился в 1940 году в поселке Порт Ильича в Азербайджане. В два года из-за простуды он потерял слух. Более 50 лет Митрофанов работал в Театре мимики и жеста в Москве. Также он снялся в фильмах «Борис Годунов», «Бегущая по волнам» и «Сволочи».

Ранее умер Андрей Ярославцев - известный актер озвучки и мастер дубляжа. Ему было 64 года. Об этом на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщил российский актер Дмитрий Череватенко. Причиной смерти мужчины стала коронавирусная инфекция. Ярославцев озвучивал Оптимуса Прайма из «Транформеров», а также был голосом Альбуса Дамблдора из серии фильмов про Гарри Поттера. За свою карьеру он озвучил порядка 240 кинокартин. Также голос профессионала по озвучке можно услышать и во многих видеоиграх.