Российские военные возвращаются из Крыма после плановых учений

Тяжелую бронетехнику доставят в пункты постоянной дислокации железнодорожными эшелонами
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Военнослужащие подразделений Южного военного округа (ЮВО) завершили учения в Крыму и приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.
"Личный состав батальонных тактических групп совершил марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны", - уточнили в ведомстве.
Тяжелую гусеничную бронетехнику закрепляют на железнодорожных эшелонах. После этого ее доставят в регионы постоянной дислокации частей, в частности в Дагестан и Северную Осетию.
По прибытию в пункты назначения военнослужащие проведут обслуживание и подготовку техники.
Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной деэскалации ситуации на Украине в связи с завершением военных учений. По его словам, отвод военных после учений - это обычная практика, и никакой новизны в этом процессе нет.