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Политика15 февраля 2022 11:18

Российские военные возвращаются из Крыма после плановых учений

По прибытию в пункты дислокации будет проведено обслуживание и подготовку техники
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Тяжелую бронетехнику доставят в пункты постоянной дислокации железнодорожными эшелонами

Тяжелую бронетехнику доставят в пункты постоянной дислокации железнодорожными эшелонами

Фото: REUTERS

Военнослужащие подразделений Южного военного округа (ЮВО) завершили учения в Крыму и приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

"Личный состав батальонных тактических групп совершил марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны", - уточнили в ведомстве.

Тяжелую гусеничную бронетехнику закрепляют на железнодорожных эшелонах. После этого ее доставят в регионы постоянной дислокации частей, в частности в Дагестан и Северную Осетию.

По прибытию в пункты назначения военнослужащие проведут обслуживание и подготовку техники.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной деэскалации ситуации на Украине в связи с завершением военных учений. По его словам, отвод военных после учений - это обычная практика, и никакой новизны в этом процессе нет.