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Политика15 февраля 2022 11:57

Корабли Северного флота России начали учения в Баренцевом море

Военнослужащие отработают поиск иностранных подводных лодок и установление контроля за судоходством
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Корабли Северного флота России начали учения в Баренцевом море Фото: Министерство обороны России

Корабли Северного флота России начали учения в Баренцевом море Фото: Министерство обороны России

В Баренцевом море стартовали учения Северного флота России. В маневрах принимают участие около 20 кораблей, в том числе ракетный крейсер «Петр Великий» и фрегат «Адмирал Горшков».

«Разнородные силы Северного флота приступили к проведению планового учения под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева», – рассказали журналистам в пресс-службе Севморфлота.

Кроме военных кораблей в маневрах задействуют более десяти единиц авиации Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Военнослужащие отработают проверку отсутствия слежения и поиск иностранных подводных лодок, а также установление контроля за судоходством в акватории Баренцева моря.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе военные учения с бронетехникой и ракетными комплексами начались на 15 полигонах Южного военного округа.