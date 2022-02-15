Столтенберг заявил, что дипломатические сигналы из Москвы вызывают оптимизм

Столтенберг рассказал, по каким вопросам НАТО готова вести переговоры с Россией. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО испытывает «некоторый оптимизм» в связи с дипломатическими сигналами из Москвы. Об этом Столтенберг сказал во время пресс-конференции во вторник 15 февраля в Брюсселе. Трансляция пресс-конференции доступна здесь.

По словам генсека альянса, НАТО пока не видит реальных признаков деэскалации напряженности вокруг Украины, но сигналы из Москвы вселяют надежду, что усилия по дипломатическому разрешению ситуации продолжатся. Столтенберг заявил о готовности обсуждать с Россией не только ситуацию на Украине, но также двусторонние отношения, снижение рисков, прозрачность и контроль над вооружениями.

Столтенберг анонсировал 16 и 17 февраля встречу министров обороны НАТО, на которой предполагается обсудить усиление обороны. Также главы оборонных ведомств стран альянса намерены в эти сроки обсудить с коллегами из Грузии и Украины ситуацию, сложившуюся в Черноморском регионе.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что отказ Украины от членства в Североатлантическом альянсе позволит европейцам «вздохнуть с облегчением». Подробности здесь на kp.ru.