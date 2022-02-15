Лавров заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО позволит Европе «вздохнуть с облегчением»

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что отказ Украины от членства в Североатлантическом альянсе позволит европейцам «вздохнуть с облегчением».

- Я убежден, что если бы это произошло, многие вздохнули бы с облегчением, в том числе и в Европе, - те, кто подходит честно к подписям под документами ОБСЕ, а не пытаются прикрыться ими для скрытного проведения политики на раскол Европы, на прочерчивание новых разделительных линий, — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится в НАТО. Зеленский объяснил мотивацию этого стремления. По словам президента Украины, членство в альянсе станет гарантией безопасности и территориальной ценности этой страны.

До этого посол Украины в Великобритании Пристайко в эфире радио BBC неожиданно сообщил, что его страна может отказаться от вступления в НАТО, чтобы остановить войну.