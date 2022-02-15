Столтенберг заявил, что возможность вступления Украины в НАТО сохраняется

Генсек НАТО Столтенберг подтведил возможность вступления Украины в альянс в будущем. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Украины сохраняется возможность вступления в НАТО. Об этом Столтенберг сказал во время пресс-конференции во вторник 15 февраля в Брюсселе. Трансляция пресс-конференции доступна здесь.

По словам Столтенберга, остаются в силе решения саммита в Бухаресте, где обсуждалась возможность вступления Украины в НАТО.

В то же время Столтенберг заявил, что пока преждевременно говорить о том, будут ли приглашены на саммит альянса в Мадриде в июне 2022 года лидеры Украины и Грузии. Генсек НАТО отметил, что с форматом мадридского саммита альянс пока не определился.

В 2021 году по итогам саммита НАТО в Брюсселе также было заявлено, что Украина и Грузия сохраняют возможность стать членами альянса. «Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса», - говорится в тексте документа, принятого по итогам саммита. Подробности здесь на kp.ru.

Также сообщалось, что Столтенберг заявил о «внушающих оптимизм» дипломатических сигналов из Москвы.