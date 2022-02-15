Столтенберг заявил, что сближение России и Китая затрагивает безопасность НАТО Фото: REUTERS

НАТО наблюдает участившиеся совместные учения России и Китая, сближение Москвы и Пекина затрагивает безопасность Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

«Реальность такова, что Россия и Китай становятся все ближе в последние годы. Они вместе работают в дипломатическом поле в ООН, все больше проводят совместные учения. Такова реальность, и она влияет на нашу безопасность», – сказал глава альянса на пресс-конференции.

Как заявил Столтенберг, НАТО должна реагировать не сближение России и КНР.

Напомним, ранее представительство Китая в Евросоюзе призвало Североатлантический альянс отказаться от мышления холодной войны.

Как писал сайт kp.ru, глава МИД Китая Ван на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым заявлял, что Пекин выступает в поддержку позиции Москвы по неделимости безопасности в Европе.