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В мире15 февраля 2022 13:11

Сотрудник народной милиции ЛНР погиб от пули украинского снайпера

В ЛНР сообщили о гибели сотрудника Народной милиции при снайперском обстреле ВСУ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при снайперском обстреле ВСУ

Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при снайперском обстреле ВСУ

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило о гибели сотрудника Народной милиции самопровозглашенной республике в результате снайперского обстрела ВСУ.

Сообщается, что в 15:00 по местному времени украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Голубовское с направления населенного пункта Орехово. В результате произошедшего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) разработал план вторжения на территории Донецкой и Луганской народных республик. Кроме этого, Басурин добавил, что Украина перебрасывает к Донбассу дополнительные части и воинские соединения и начинает подготовку и отправку диверсионных групп, которые должны работать в пределах города. По его словам, Украина «под лозунгами мира реально ведет подготовку к войне».