Сотрудник народной милиции ЛНР погиб от пули украинского снайпера

Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при снайперском обстреле ВСУ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило о гибели сотрудника Народной милиции самопровозглашенной республике в результате снайперского обстрела ВСУ.

Сообщается, что в 15:00 по местному времени украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Голубовское с направления населенного пункта Орехово. В результате произошедшего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) разработал план вторжения на территории Донецкой и Луганской народных республик. Кроме этого, Басурин добавил, что Украина перебрасывает к Донбассу дополнительные части и воинские соединения и начинает подготовку и отправку диверсионных групп, которые должны работать в пределах города. По его словам, Украина «под лозунгами мира реально ведет подготовку к войне».