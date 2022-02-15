Российские МиГ-31К и Ту-22М3 прибыли в Сирию на учения

Российские истребители и бомбардировщики прибыли в Сирию на учения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы принять участие в учениях ВМФ.

Как уточнили в пресс-службе Министерства обороны России, самолеты были переброшены на фоне присутствия авианосцев НАТО в Средиземном море.

- Самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал» перебазированы на аэродром Хмеймим (САР) для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря, — говорится в сообщении военного ведомства.

Экипажи ВКС России прибыли из пунктов дислокации, преодолев более 1,5 тысяч километров.

Основная цель учений — отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите национальных интересов России в Мировом океане, а также противодействие угрозам с морских и океанских направлений, отметили в Минобороны.

Ранее в Баренцевом море стартовали учения Северного флота России. В маневрах принимают участие около 20 кораблей, в том числе ракетный крейсер «Петр Великий» и фрегат «Адмирал Горшков». Кроме военных кораблей в маневрах задействуют более десяти единиц авиации Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Военнослужащие отработают проверку отсутствия слежения и поиск иностранных подводных лодок, а также установление контроля за судоходством в акватории Баренцева моря.