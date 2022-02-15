Четыре человека погибли при крушении испанского судна у берегов Канады Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Не менее четырех человек погибли во время крушения испанского рыболовецкого судна рядом с Канадой, рассказали в службе безопасности и спасения на море Испании.

Как передает ТАСС, спасатели обнаружили трех выживших и четырех погибших

Тем временем испанская газета ABC сообщает, что у берегов Канады потерпело крушение судно Villa de Pitanxo, которое затонуло неподалеку от острова Ньюфаундленд. , 12 из которых – подданные Испании. Причины происшествия сейчас выясняются.

Как писал сайт Kp.ru, в октябре прошлого года более 100 человек пострадали и погибли при опрокидывании катера на реке Конго на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК).

Напомним, в июле 2021 недалеко от побережья Туниса затонула лодка с нелегальными мигрантами, по меньшей мере 17 человек из них погибли. Судно следовало из Ливии. После крушения 160 человек удалось спасти.