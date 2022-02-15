Путин назвал условие продолжение транзита газа через Украину после 2024 года

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что РФ продолжит поставки газа через Украину после 2024 года при наличии спроса и рентабельности.

- Хочу также заметить, что мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит через эту страну. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских партнеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии, — сказал глава государства.

Российский лидер заверил, что трубопровод "Северный поток — 2" является коммерческим проектом и в нем нет "политической окраски". По его словам, газопровод должен укрепить энергетическую безопасность в Европе.

Напомним, стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе в первые минуты торгов поднялась выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, котировки голубого топлива растут на 10-14%. Цена газа на открытии на площадке ICE Futures поднялась до 1028,2 доллара, что на 13,7% выше расчетной цены пятницы, которая составляла 904,7 доллара. Тем не менее, позже темпы роста снизились, котировки к 10.12 по московскому времени достигли 983,2 доллара. Однако это выше итоговой цены 11 февраля на 10,1%.