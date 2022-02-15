Путин напомнил о массовом нарушении прав человека и дискриминации русскоязычных на Украине

Путин заявил о дискриминации русскоговорящих на Украине. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о массовом нарушении прав человека на Украине. Об этом Путин сказал во вторник 15 февраля во время пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Переговоры российского и германского лидеров продолжались более трех часов, это была их первая очная встреча.

Владимир Путин также напомнил, что на Украине дискриминация русскоязычного населения является законодательно закрепленной.

"На Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания президентского Совета по правам человека Владими Путин назвал ситуацию на Донбассе близкой к геноциду.

"Должен заявить о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сегодня происходит на Донбассе, мы с вами хорошо можем наблюдать", - сказал Путин. Подробности здесь на kp.ru.