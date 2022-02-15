Путин: Россия не хочет войны

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на пресс-конфренции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что РФ не хочет войны, поэтому и выдвинула свои предложения по гарантиям безопасности.

- Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность о равной безопасности всех, включая нашу страну, — сказал российский лидер.

Он также выразил сожаление, что Москва не получила конструктивного ответа на свои инициативы.

Напомним, в понедельник, 14 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи заявил, что реакция Москвы на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована и занимает десять страниц. Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил, что Россия внимательно изучила ответы Штатов и Североатлантического альянса, а на ключевые предложения Вашингтон дал отрицательный ответ.