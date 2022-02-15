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Политика15 февраля 2022 14:38

Путин дал первый ответ на просьбу признать ДНР и ЛНР

Путин прокомментировал просьбу Госдумы признать ДНР и ЛНР: "Буду исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса"
Мария ПАВЛОВА
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Путин заявил, что будет исходить из необходимости решить проблемы Донбасса при принятии решения о признании ЛНР и ДНР.

Путин заявил, что будет исходить из необходимости решить проблемы Донбасса при принятии решения о признании ЛНР и ДНР.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал обращение Госдумы с просьбой признать ДНР и ЛНР. Российский лидер заявил, что при принятии решения будет руководствоваться потребностями Донбасса. . Об этом он сказал во вторник 15 февраля во время пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Встреча российского и германского лидеров продолжалась более трех часов, это был их первый личный контакт.

Владимир Путин заявил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.

Также российский президент отметил, что подавляющее большинство людей в России сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется на изменение в лучшую сторону ситуации в ЛНР и ДНР.

"Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса", - сказал Путин.

Российский президент отметил, что решение по Донбассу должно приниматься "исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений".

Ранее сообщалось, что Госдума направила Путину документ с просьбой о признании Россией ДНР и ЛНР. Подробности здесь на kp.ru.