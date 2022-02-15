Силы ЛНР открыли ответный огонь по ВСУ после гибели сотрудника Народной милиции

В ЛНР открыли ответный огонь после гибели сотрудника Народной милиции Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что открыла ответный огонь по позициям силовиков Украины после гибели сотрудника оборонного ведомства.

- С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь, — рассказал офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Антон Микужис.

Он уточнил, что информации о потерях противника пока нет.

Напомним, во вторник, 15 февраля 2022 года, представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило о гибели сотрудника Народной милиции самопровозглашенной республике в результате снайперского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщается, что в 15:00 по местному времени украинские силовики открыли огонь по населенному пункту Голубовское с направления населенного пункта Орехово. В результате произошедшего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.