Шойгу и Асад обсудили учения ВМФ России в Сирии и борьбу с терроризмом

Сергей Шойгу Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу и президент Сирии Башар Асад обсудили учения ВМФ РФ в восточной части Средиземного моря и борьбу с терроризмом.

- По поручению президента России Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где был принят президентом Сирии Башаром Асадом, — гласит сообщение пресс-службы российского военного ведомства.

Шойгу информировал главу государства о ходе учений ВМФ РФ. Также стороны обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом и гуманитарную помощь России сирийцам.

Ранее российские истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы принять участие в учениях ВМФ. Самолеты были переброшены на фоне присутствия авианосцев НАТО в Средиземном море. Основная цель учений — отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите национальных интересов России в Мировом океане, а также противодействие угрозам с морских и океанских направлений, отметили в Минобороны.