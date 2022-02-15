Украинские военные пилоты массово увольняются из-за низких зарплат

Обозреватель Forbes сообщил, что украинские военные пилоты массового увольняются из-за низких зарплат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель американской газеты Forbes Дэвид Экс сообщил о массовом увольнении украинских военных летчиков из вооруженных сил страны. По его словам, причиной стали низкие заработные платы и излишняя бюрократия.

Он напомнил, что сейчас у Украины от 37 до 70 МиГ-29 на вооружении, однако они не смогут ничего противопоставить российским самолетами в случае столкновения.

- Однако стареющие МиГи, наверное, не самая большая проблема Украины. Нехватка пилотов у Вооруженных сил государства может приковать к земле многие самолеты, — отметил Экс.

По его словам, в 2019 и 2020 годах из ВСУ уволились 70 пилотов, еще пятеро — в 2021 году. Экс сообщил, что летчики уволились из-за низких зарплат, излишней бумажной волокиты и плохого обучения военному делу.

Летом 2021 года появилась информация, что на Украине средняя номинальная зарплата штатного работника в июне текущего года составила 14 313 гривны, впервые превысив отметку в 500 долларов. Из информации Госстата следует, что это самый высокий уровень зарплаты в истории Украины. Самым высокими зарплаты оказались в Киеве – жители столицы в среднем получают 751 доллара. Самая низкая оплата труда в Кировоградской области – 422 доллара. До этого достаточно высокая по украинским меркам средняя зарплата на уровне 400 долларов фиксировалась летом 2008 года, однако после начала кризиса в государстве данный показатель резко снизился. Второй раз до 400 долларов зарплата на территории Незалежной выросла только в июне 2019 года.