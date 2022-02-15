Неизвестный напал на двух россиянок в Стамбуле

В Стамбуле на двоих россиянок напал мужчина с катаной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две гражданки Российской Федерации стали жертвами нападения в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Турции.

Инцидент произошел в ночь на 12 февраля. Сообщается, что мужчина напал на двух россиянок с холодным оружием, то произошло в стамбульском районе Фатих. Позднее СМИ сообщили, что в руках у нападавшего, возможно, был меч катана.

«В результате нападения одна из россиянок получила резаные травмы головы и была доставлена в медицинское учреждение», - сказал агентству представитель Генконсульства.

Сейчас обе женщины уже находятся в России, правоохранительные органы Турции ищут преступника.

Сообщается, что консульское учреждение обратилось в турецкие правоохранительные органы с просьбой о предоставлении информации о ходе расследования».

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