Президент Сербии назначил досрочные парламентские выборы на 3 апреля

В Сербии пройдут досрочные парламентские выборы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич назначил досрочные парламентские выборы на 3 апреля 2022 года. Документ о роспуске Народной скупщины (так называется сербский парламент) он подписал в прямом телеэфире во время обращения к нации, пишет ТАСС.

«Уважаемые граждане, на основании Конституции Сербии и закона «О президенте Сербии», по предложению правительства издаю указ о роспуске Народной скупщины», - заявил Вучич.

Подписав документ, Вучич озвучил дату досрочных выборов депутатов – 3 апреля.

Президент отметил, что «предыдущий созыв парламента принял важные решения для нашей страны, особенно в области права» и выразил уверенность, что «народ Сербии сможет выбрать самых лучших».

Ранее сообщалось, что досрочные президентские выборы пройдут в Туркменистане 12 марта 2022 года. Об их проведении заявил действующий президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, отметив, что решил «дать дорогу молодым». Кандидатом в президенты выдвинут сын Бердымухамедова Сердар.