Украина запросила помощь НАТО на случай чрезвычайных ситуаций

Украина запросила у НАТО помощь на случай чрезвычайных ситуаций. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина отправила в НАТО запрос о международной помощи на случай возможных чрезвычайных ситуаций крупного масштаба, которые могут отразиться на гражданском населении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса. Отмечается, что запрос был отправлен в EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы). В НАТО подтвердили, что запрос международной помощи со стороны Украины получен ведомством во вторник 15 февраля.

«Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что Украина запрашивает средства разминирования и радиохимической разведки, более ста автомобилей-внедорожников, средства для оказания медпомощи.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и сообщил, что 16 февраля в Украине будут праздновать День единения. Эту дату назвал в качестве дня начала гипотетического «нападения» России на Украину президент США Джо Байден.