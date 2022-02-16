Матвиенко назвала дикостью мысль о войне с Украиной Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала дикостью саму мысль о войне с Украиной.

По ее словам, Россия со своей стороны сделает возможное, чтобы избежать такого развития событий.

- Наша позиция четко сформулирована главой российского государства: мы со своей стороны сделаем все, чтобы войны с Украиной не было. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда! - заявила спикер Совфеда в интервью "Парламентской газете".

Накануне президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Российская Федерация не хочет войны, поэтому и выдвинула свои предложения по гарантиям безопасности.

К слову, о том, что Россия не предпринимает никаких действий, которые угрожают безопасности Украины заявлял замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В частности, он отмечал, что полноценные боевые действия в Европе сейчас невозможны.