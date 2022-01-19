Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не предпринимает никаких действий, которые угрожают безопасности Украины. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отметив, что полноценные боевые действия в Европе сейчас невозможны.

«Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь … Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», - заявил замглавы МИД РФ, выступая на площадке клуба «Валдай».

Напомним, накануне в Белом доме заявили о том, что «вторжения» России на Украину можно ожидать уже в этом месяце или в феврале текущего года, не предоставив каких-либо доказательств таким заявлениям. При этом в Кремле ни раз говорили, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск происходит только на российской территории и является суверенным делом государством.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя очередные публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе, назвал такие сообщения голословными.