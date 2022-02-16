Байден призвал россиян не бояться США, НАТО и Украины Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден делал заявление для граждан России. Он призвал их не бояться Америки, НАТО или Украины

- Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной, страной, с которой у вас тесные связи, общая история и культура, - заявил американский лидер во время обращения к соотечественникам.

Также американский президент заявил, что отказался отправлять войска США на Украину в случае начала там военных действий. При этом Соединенные Штаты будут привержены принципу коллективной обороны НАТО, заверил глава Белого дома.

Накануне президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не хочет войны, поэтому и выдвинула свои предложения по гарантиям безопасности. Также ранее в Кремле неоднократно заявляли, что у РФ нет планов "вторгаться" на Украину.