CNBC: Американский вертолет Black Hawk сел вблизи польско-украинской границы Фото: REUTERS

Вертолет американской армии UH-60 Black Hawk совершил посадку вблизи польско-украинской границы. Об этом 16 февраля в посте в Twitter сообщил журналист телеканала CNBC Брэд Ховард.

На чьей именно территории приземлился вертолет, не уточняется.

Тем временем, в соцсетях активно распространяется запись с камеры видеонаблюдения польской погранслужбы, на которой, как предполагается, запечатлен момент посадки UH-60 и его взлета.

В качестве доказательства Ховард приложил данными с сервиса FlightRadar, который отслеживает перемещение воздушных судов по всему миру. В результате, по данным сервиса, вертолет Black Hawk UH-60 приземлился рядом с пунктом пропуска Корчова (с украинской стороны - Краковец), а затем улетел в польский Жешув.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что госдепартамент велел работающим на Украине американским дипломатическим сотрудникам начать вывозить свои семьи из Незалежной, а находящихся в этой стране граждан США призвал покинуть ее коммерческими рейсами, пока есть такая возможность.