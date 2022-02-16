Гинцбург заявил об отсутствии осложнений при испытании назальной вакцины от коронавируса Фото: Shutterstock

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что более 50 добровольцев, которые стали участниками исследований назальной вакцины против коронавирусной инфекции, уже вакцинированы.

Специалист также добавил, что применение средства не вызвало у них никаких осложнений.

- 53 человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет, - рассказал Гинцбург РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что назальная вакцина против коронавируса станет дополнением к обычной прививке, а не ее заменой. Как объяснял Гинцбург, вакцина в виде спрея для носа "ни в коем случае" не отменяет необходимость прививаться препаратом для инъекций, которые сейчас применяются в нашей стране.

Что же касается клинических исследований назальной вакцины от коронавируса "Спутник V", то они продлятся как минимум до конца 2022 года.