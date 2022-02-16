Иммунолог Крючков рассказал о редких случаях энцефалита у зараженных коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Иммунолог, кандидат-медицинских наук Николай Крючков рассказал, что у пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, в редких случаях может происходить воспаление мозгового вещества.

- При ковиде у небольшого числа пациентов действительно наблюдается воспаление мозгового вещества - энцефалит или энцефаломиелит, - рассказал специалист в беседе с Ura.ru.

Также Крючков добавил, что природа данного явления до сих пор обсуждается. Энцефалит может быть иммунный вторичный, но и может оказаться вирусным триггером.

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