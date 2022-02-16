Британцы высмеяли СМИ за публикации о «вторжении» России на Украину Фото: REUTERS

Читатели британской газеты The Daily Mail прокомментировали публикации британских же СМИ о «вторжении» России на Украину. Заявления таблоидов после того, как «вторжения» не состоялось, позабавили пользователей, заставив усомниться в состоятельности западной разведки.

«Война должна была начаться 46 минут назад. Я поставил будильник, чтобы проснуться вовремя, но ничего не происходит. Западные СМИ – разочарование, много обещаний, толку ноль», – написал пользователь под ником Pelican.

«Я взял выходной. Купил пиво, пиццу, даже заплатил больше за новый диван, чтобы его доставили прямо к началу блокбастера. Чертова западная разведка, такая же надежная и полезная, как прошлогодний снег зимой», – посмеялся TheGreatPhilipWindow.

«Одно можно сказать наверняка: все его разговоры о фальшивой войне вызвали хаос на фондовом рынке. Это заставляет задуматься, не играли ли те, кто распространяет фальшивые новости, на рынках», – заявил Andrew_Roberts.

«Не волнуйтесь – Джо разрядил войну. Величайший президент в мировой истории остановил фальшивую войну, так что давайте все проголосуем за Джо Байдена. Хаха», – написал Mishax.

Как писал сайт kp.ru, несколько западных изданий накануне сообщили о «вторжении» России на Украину ночью в среду, 16 февраля. Позже британская The Sun отредактировала свою статью. уточнив, что ночь, когда должна была состояться российская атака, прошла без происшествий.