Телефонные мошенники начали использовать новую схему с "блокировкой единого лицевого счета в ЦБ" Фото: Александр ГЛУЗ

Банк ВТБ зарегистрировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии и заявлением о якобы блокировке вымышленного лицевого счета в Центробанке.

Как сообщили в пресс-службе банка, мошенники предупреждают клиента о возможной «блокировке единого лицевого счета в Центробанке», указывая на якобы подозрительные операции, и пытаются узнать сведения о финансовом состоянии пользователя. Такие данные они используют для последующих атак.

По данным специалистов ВТБ по кибербезопасности, злоумышленники сообщают, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции, а все средства клиента заблокированы на «едином лицевом счете в Центробанке». После этого мошенники предлагают провести разблокировку, направив заявку в любой из банков, где оформлены вклады, счета, кредиты, а также зарплатные или дополнительные карты пользователя.

«Основная цель мошенников в этой схеме - не получить персональные данные сразу, а аккуратно определить платежеспособность пользователя. Они задают наводящие вопросы о наименовании банков, открытых продуктах и участии в зарплатном проекте», - уточнили эксперты банка.

В банке отмечают, что полученная информация может быть использована при получении доступа в мобильный банк, а также в выводе средств на подставные счета или оформлении кредита сразу в нескольких банках.

«Вас не просят напрямую назвать остаток на счете, не задают вопросы, которые настоящий сотрудник контакт-центра действительно не станет озвучивать. Вся схема выстроена очень аккуратно, чтобы усыпить внимание клиента», - отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, призвав граждан сохранять бдительность, а также напомнив, что работу с клиентами ведут только коммерческие банки, никаких «единых лицевых счетов» у россиян нет.

Напомним, ранее специалисты рассказали о том, что мошенники начали списывать деньги с карт россиян под видом онлайн-покупки билетов. Как писал сайт kp.ru, злоумышленники рассылают фейковые объявления, используя соцсети, мессенджеры и сайты знакомств.