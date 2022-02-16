Экс-глава MI-6 обвинил Запад в излишнем нагнетании обстановки вокруг Украины

Бывший глава MI-6 обвинил Запад в излишнем нагнетании обстановки вокруг Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-глава службы внешней разведки Великобритании MI-6 Джон Соэрс заявил, что Запад излишне нагнетает обстановку вокруг Украины.

- Я думаю, что риск полноценного вторжения никогда не был столь высок, как его описывали некоторые западные правительства, но он снизился, — сказал он в интервью BBC.

Соэрс усомнился, что российский лидер Владимир Путин когда-либо планировал «вторжение» на Украины, так как это «слишком рискованный шаг».

Специалист считает, что Москва добилась ряда важных успехов. В частности, сделала свои обеспокоенности главной темой международной повестки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент России Владимир Путин с юмором относится к публикациям о якобы планируемом «вторжении» РФ на Украину, в которых называют даже дату. По его словам, глава государства «иногда даже шутит - просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война». Дмитрий Песков добавил, что к подобной информации западных журналистов «трудно относиться с пониманием».