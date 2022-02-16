Песков заявил, что угрозы США в адрес России изрядно надоели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Угрозы Вашингтона в адрес Москвы, повторяемые как мантра, уже изрядно надоели. Такое заявление в среду, 16 февраля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Изрядно надоели. Если бы мы слышали обращения без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо бы больше импонировало», - заявил представитель Кремля.

По его словам, выступление президента США Джо Байден, в котором тот заявил, что россияне не являются врагами, можно только приветствовать, однако Москва предпочла бы услышать подобного рода обращения без угроз.

«Ничего в этом нет предосудительного. Наверное, можно приветствовать, что президент США - одной из крупнейших стран мир, одного из мощнейших государств - думает о российском народе», - заявил пресс-секретарь, но отметил желание не слушать «разного рода угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, чего мы не собираемся совершать».

Напомним, ранее американский лидер призвал россиян не бояться США, НАТО и Украины.