Лавров заявил, что Запад выдал за свои ранее выдвинутые Россией предложения по гарантиям безопасности

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запад выдал за свои предложения по гарантиям безопасности те инициативы, которые ранее были выдвинут российской стороной, но отвергнуты западной. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал, но теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что предложения Москвы по снижению военных рисков, а также о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе игнорировали многие годы. «Теперь же, когда мы получили ответ и НАТО, и США, практически все эти идеи уже воспроизведены как инициативы наших партнеров», - сообщил он.

Напомним, ранее Лавров сообщил, что на ключевые предложения России по гарантиям безопасности США дали отрицательный ответ.