Google анонсировал новую операционную систему для старых компьютеров и ноутбуков

Компания Google представила новую ОС для старых компьютеров и ноутбуков Фото: REUTERS

Корпорация Google представила новую версию операционной системы Chrome OS, получившую название Chrome OS Flex.

Новинка предназначена для старых ноутбуков и компьютеров, которые ранее работали на Windows или MacOS.

Как заявили в компании, новая ОС будет эффективно работать на компьютерах возрастом до 13 лет, так как она оптимизирована под слабое «железо».

Интерфейс операционной системы будет похож на Chrome OS, однако некоторые функции могут быть не доступны. Это зависит от самого компьютера.

Chrome OS Flex находится на стадии тестирования, однако ее уже могут скачать рядовые пользователи.

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