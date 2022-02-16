Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о вероятности проведения трехсторонней встречи глава Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле при положительном ответе российского лидера Владимира Путина.

Как уточнил турецкий лидер, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что позитивно относится к такой идеи трехсторонней встречи.

«Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним. Соответственно, будем стараться», - заявил турецкий лидер, отметив, что «настоящая война в регионе - плохой знак»

Напомним, еще в январе этого представитель турецкого лидера заявил, что Эдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, отметив готовность Анкары выступить «в любой роли для снижения напряженности» между Москвой и Киевом.

В феврале турецкий президент подтвердил готовность организовать встречу российского и украинского президента в Турции. Как писал сайт kp.ru, глава Украины поддержал предложение перенести переговоры по Донбассу в Стамбул. В Кремле сообщили, что не отвергают возможности подобной встречи.