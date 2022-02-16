Силуанов рассказал о действиях России при отключении от SWIFT Фото: Shutterstock

Россия, если Запад отключит ее от международной платежной системы SWIFT, перейдет на российский аналог, например, Систему передачи финансовых сообщений. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

«Если эта мера будет введена, перейдем к другим возможностям передачи информации, будь то СПФС, телетайпы или возить платежки в чемоданах. Но я утрирую, конечно», – сказал глава Минфина РФ журналистам.

Он отметил, что Запад сам понимает абсурдность ситуации с отключением России от SWIFT, поскольку в этом случае пострадают обе стороны. Несмотря на то, что этот вопрос пока отложен, вероятность отключения сохраняется, считает Силуанов, Решения на западных властей пересматриваются очень часто, добавил он.

«Если они хотят помучиться, чтобы мы вместе помучились, то тогда это оправдано», – сказал министр.

Напомним, Соединенные Штаты и Европейский союз отказались от идеи возможного отключения России от SWIFT в случае гипотетического «вторжения» на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как писал сайт kp.ru, глава Восточного комитета экономики ФРГ Оливер Хермес заявил, что если Россию отключат от SWIFT, от этого шага пострадают страны Запада.