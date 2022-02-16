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Политика16 февраля 2022 13:05

Зеленский заявил, что не заметил отвода российских войск от границы

Президент Украины заявил, что отвод российский войск на места дислокации после учений это «просто заявления»
Мария ПАВЛОВА
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Зеленский заявил, что не заметил отвода российских войск.

Зеленский заявил, что не заметил отвода российских войск.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заметил отхода российских войск из областей, граничащих с Украиной. Об этом он заявил в среду 16 февраля. Зеленский сказал BBC, что отвод российских войск к местам дислокации после завершения учений – это «просто заявления».

«Честно говоря, мы реагируем на существующую реальность и пока не видим никакого отвода войск. Мы только услышали об этом», - сказал Зеленский во время посещения учений украинских вооруженных сил в Ровенской области.

«Мы спокойны по поводу любых угроз, потому что мы помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет», - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что российские войска заканчивают учения и начинают отходить на места постоянной дислокации. О том, что это может означать для Запада, читайте здесь на kp.ru.

Также сообщалось, что Зеленский подписал указ о Дне единения на Украине 16 февраля. Об этой дате говорил президент США Джо Байден, определив ее как день, когда начнется гипотетическое «нападение» России на Украину.