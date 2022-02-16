Мишустин призвал избавить россиян от «хождения по инстанциям» во время коронавируса

Мишустин заявил о необходимости избавить людей от хождения по инстанциям во время пандемии для оформления и подтверждения инвалидности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Упрощенный порядок установления инвалидности продлен в России до 1 июля 2022 года. Об этом сообщил в среду 16 февраля премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства отметил, что это сделано из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции.

Мишустин заявил, что людям не надо будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности или получить ее впервые. Это избавит их от необходимости ходить по инстанциям. Также удаленно оформить справки, нужные для получения страховых выплат, до 1 июля могут люди, пострадавшие на производстве или получившие профессиональные заболевания.

Мишустин подчеркнул востребованность такого формата в условиях пандемии.

«Такой формат в условиях пандемии крайне востребован. Продолжим совершенствовать существующие сервисы, делая их более удобными», – отметил он.

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