Собянин заявил о снижении на треть количества заболевших коронавирусом в Москве

Собянин заявил об улучшении ситуации с ковидом в Москве и постепенном переходе медучреждений на оказание плановой помощи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве за неделю снизилась. Об этом он сказал в среду 16 февраля на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Собянин рассказал, что за неделю количество инфицированных уменьшилось на треть, а госпитализаций стало меньше на 15 процентов.

«Только за последние три дня высвободили около тысячи коек, и, соответственно, мы начали переводить большие клиники в нормальную плановую работу», - сказал мэр российской столицы.

В то же время ситуацию в московских поликлиниках Собянин оценил как напряженную, отметив, что несмотря на это, медики начали постепенно наращивать объемы плановой помощи, уделяя особое внимание людям с хроническими заболеваниями и тем, кому больше 65 лет. В частности, на оказание плановой помощи перевели часть центров КТ, которые работали с коронавирусными пациентами.

«Абсолютные параметры заболеваемости еще высокие, но динамика позитивная. Надеемся, что на следующей неделе ситуация будет находиться в приемлемых рамках», – резюмировал Собянин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин призвал избавить россиян от «хождения по инстанциям» во время коронавируса: российское правительство продлило упрощенный порядок установления инвалидности до 1 июля 2022 года. Подробности здесь на kp.ru.