Совбез России заявил об угрозе военного конфликта из-за украинских войск у Донбасса: «Достаточно случайного выстрела»

Михаил Попов заявил об опасности перенасыщения Украины оружием. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил об опасности перенасыщения Украины оружием. Об этом он сказал в интервью «Российской газете», опубликованном в среду 16 февраля.

Попов отметил, что перенасыщение Украины различными видами вооружений может вызвать «иллюзию непобедимости» как у военных чиновников этой страны, так и у представителей националистических группировок. В районах, граничащих с ЛНР и ДНР, это может «подтолкнуть их к провоцированию открытого военного столкновения», сказал Михаил Попов.

Замсекретаря Совбеза отметил, что малейшая случайность в таких условиях может оказаться роковой.

«Когда в регионе сконцентрировано такое количество вооруженных сил и военной техники, бывает достаточно одного случайного выстрела, чтобы вооруженный конфликт вспыхнул с новой силой», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в День единения в среду 16 февраля съездил на учения ВСУ в Ровенскую область и посмотрел на оружие, присланное иностранными партнерами. Зеленскому на полигоне показали американские ракеты Javelin и Stinger. Подробности здесь на kp.ru.